Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в США

В штате Теннеси, США, спасатели не нашли выживших на месте взрыва на заводе. Об этом сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис, пишет CNN.

«На месте происшествия работают более 300 сотрудников [экстренных служб]. На данный момент мы не обнаружили выживших, это огромная потеря», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что взорвавшийся в Теннеси завод поставлял продукцию в том числе для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он производил взрывчатые вещества и энергетическое оборудование для военной, аэрокосмической и горнодобывающей промышленности.

Взрыв на заводе Accurate Energetic Systems произошел 10 октября. Несколько человек не выжили, еще 18 числятся пропавшими без вести. Спасательные работы осложняются повторными детонациями, здание завода практически полностью уничтожено.