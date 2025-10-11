Несколько человек ранены на центральной площади немецкого Гиссена

Неизвестный открыл огонь по людям на центральной площади города Гиссен. Несколько человек ранены, преступник пока не пойман. Об этом сообщает немецкое издание Express со ссылкой на полицию.

Представитель полиции рассказал, что выстрелы прозвучали в субботу около 3 часов дня. По его словам, операция по обезвреживанию стрелявшего продолжается до сих пор, он находится в бегах. При этом «опасности для населения нет».

Подробная информация по оперативно-следственным причинам не приводится. В полиции также ничего не говорят о состоянии пострадавших.

Гиссен находится в федеральной земле Гессен, это город с 90-тысячным населением.