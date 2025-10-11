Задержанный глава Крымского района пытался скрыться с золотыми костылями

Задержанный глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь пытался скрыться от силовиков на микроавтобусе, захватив собой золото, замаскированное под железнодорожные костыли. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

© Администрация Крымского района Краснодарского края

«Драгметалл Сергей Лесь переплавил и замаскировал как железнодорожные костыли — гвозди, которые скрепляют рельсы и шпалы. Глава района взял в дорогу даже семь запакованных айфонов», — отмечается в публикации.

Помимо купленных накануне смартфонов и 12 кг золота в виде костылей, Лесь пытался увезти с собой 100 млн рублей, утверждает Kub Mash.

На Кубани за присвоение двух миллиардов рублей задержали главу района

По данным Mash, глава Крымского района был задержан из-за махинаций с земельными участками. Он якобы оформил на родственников и знакомых 109 государственных участков стоимостью 2 млрд рублей. Впоследствии земля была использована для строительства торговых и офисных центров, кафе и ресторанов.