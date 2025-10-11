Задержанный глава Крымского района пытался скрыться с золотыми костылями

Задержанный глава Крымского района пытался увезти от силовиков костыли из золота
Задержанный глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь пытался скрыться от силовиков на микроавтобусе, захватив собой золото, замаскированное под железнодорожные костыли. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
«Драгметалл Сергей Лесь переплавил и замаскировал как железнодорожные костыли — гвозди, которые скрепляют рельсы и шпалы. Глава района взял в дорогу даже семь запакованных айфонов», — отмечается в публикации.
Помимо купленных накануне смартфонов и 12 кг золота в виде костылей, Лесь пытался увезти с собой 100 млн рублей, утверждает Kub Mash.
На Кубани за присвоение двух миллиардов рублей задержали главу района
По данным Mash, глава Крымского района был задержан из-за махинаций с земельными участками. Он якобы оформил на родственников и знакомых 109 государственных участков стоимостью 2 млрд рублей. Впоследствии земля была использована для строительства торговых и офисных центров, кафе и ресторанов.