Пропавшая в тайге с мужем и ребенком Ирина Усольцева собиралась заняться индуистскими практиками, но в последний момент передумала. Она решила отправиться в поход с семьей. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash.

Усольцева позиционировала себя как психолог, увлекалась различными восточными практиками, «проработками, тренингами и трансформациями».

Перед инцидентом она писала в соцсетях, что планировала сходить на «тантру» вместе с мужем Сергеем, но неожиданно передумала.

«В один миг еду за рулем и вдруг понимаю, что не хочу на тантру. А хочу вместо этого побыть с мужем в другом контексте и формате — вдвоем или втроем с Аришей», — написала женщина.

По ее словам, она решила отправиться в поход с семьей по новому маршруту и совершить «свою тантру, земную».

Семья исчезла в районе горы Буратинка 28 сентября. С тех пор их ищут спасатели и волонтёры.