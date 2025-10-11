В США при стрельбе погибли 4 человека

В небольшом городе Лиланд в американском штате Миссисипи произошла стрельба. Погибли 4 человека, 12 получили ранения, передает телеканал CBS.

Инцидент произошел в субботу, 11 октября, на главной улице города, во время матча выпускников школы Leland High School.

На месте работают специалисты экстренных служб, ведется расследование. Пострадавших доставили вертолетом в местные больницы.

Личность и мотивы нападавшего пока неизвестны, отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в восточной части американского штата Миссисипи погибли 4 человека, в том числе, ребенок.