В посольстве РФ не подтвердили гибель россиян при землетрясении на Филиппинах

У посольства РФ на Филиппинах нет информации о россиянах, пострадавших при землетрясении на юге республики в пятницу, 10 октября. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу на Филиппинах было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков располагался в 62 км к юго-востоку от города Манай провинции Восточный Давао, очаг залегал на глубине 10 км. По меньшей мере, семь человек погибли, 11 пострадали.

«В связи с землетрясением 10 октября на Филиппинах посольство, запросив местные компетентные органы, не располагает в настоящий момент сведениями о том, что среди пострадавших имеются российские граждане», — отметили в дипмиссии.

Напомним, что 1 октября на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9. Погибли 75 человек, свыше 1,2 тыс. пострадали. Россиян среди погибших и пострадавших также не было.