На Ангаре катер столкнулся с кораблем

Четыре человека упали в воду и пропали без вести после столкновения катера с кораблём на Ангаре. О ЧП в Иркутской области сообщает телеграм-канал SHOT.

© Соцсети

Инцидент произошел в субботу, около 15:00 по местному времени. Возле посёлка Листвянка столкнулись скоростной катер FR25 и корабль.

В катере было пять человек, четверо упали в воду, их до сих пор ищут. Пятый получил травмы, его госпитализировали. Вероятно, он был за штурвалом.

Поиски ведут 16 спасателей. Официальных данных об аварии пока нет.