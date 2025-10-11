В Ленинградской области заподозрили главу района в получении крупной взятки

Глава администрации Лужского муниципального района Ленинградской области задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, подозреваемый в августе 2024 года получил через посредника взятку в размере 1 млн рублей. Взамен глава района должен был обеспечить общее покровительство при заключении контрактов с администрацией муниципалитета, отметили в ведомстве. По факту произошедшего возбудили дело по статье о получении взятки в крупном размере.

«В настоящее время должностное лицо задержано в порядке ст.91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого — «Газета.Ru»), в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В июле экс-главу Ашинского района Челябинской области Виктора Чистякова приговорили к семи годам и шести месяцам заключения по делу о взятке в крупном размере. Суд установил, что в 2018 году чиновник получил через посредника взятку в размере 800 тыс. рублей от замглавы фирмы за содействие в строительстве объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении.