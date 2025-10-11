Под Петербургом рабочий разбился, упав с высоты во время ремонта кровли

Рабочий разбился, упав с высоты во время ремонта крыши под Петербургом. Об этом сообщили в Северо-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда.

Несчастный случай произошел в пятницу, 10 октября, на одном из производственных объектов в городе Колпино. В вечернее время мужчина проводил демонтаж кровли и сорвался с 27-метровой высоты. В результате падения он получил несовместимые с жизнью травмы.

Сотрудники трудовой инспекции установили, что работы на объекте велись с многочисленными нарушениями. Так, опасные проемы и технологические отверстия не были закрыты или ограждены, работодатель допустил к работе сотрудника, у которого не было достаточных средств индивидуальной защиты, а бригадир при этом контролировал процесс ненадлежащим образом.

По данным 78.ru, заказчиком работ выступил филиал крупного машиностроительного предприятия. Проверка по факту инцидента продолжается.