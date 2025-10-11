В Курской области мирный житель погиб при атаке украинского дрона

В деревне Бирюковка Большесолдатского района Курской области в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, дрон атаковал грузовик, за рулем которого находился 58-летний мужчина. Пострадавший скончался на месте. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что это трагедия, для которой невозможно подобрать слова.

Хинштейн призвал жителей области соблюдать меры безопасности и воздержаться от возвращения в приграничные районы до тех пор, пока там не станет безопасно. Он подчеркнул, что противник проявляет жестокость и не щадит мирных людей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».