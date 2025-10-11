Раскрыта основная версия гибели одного из крупнейших криптопредпринимателей Украины

Один из крупнейших криптопредпринимателей Украины Костя Кудо (настоящее имя Константин Ганич) мог покончить с собой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Тело 32-летнего криптотрейдера обнаружили 11 октября в его Lamborghini Urus, припаркованной в Оболонском районе Киева. Основная версия гибели — самоубийство на фоне обрушения мирового крипторынка.

Тело крупнейшего криптопредпринимателя Украины нашли в Lamborghini в Киеве

Как уточняется, в ночь с 10 на 11 октября обвалились акции многих крупных американских компаний, а также почти вся криптовалюта. По данным Telegram-канала Insider UA, Кудо мог потерять минимум 30 миллионов долларов инвесторских денег.