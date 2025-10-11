В Москве загадочно погиб известный преподаватель итальянского языка
Тело основателя школы итальянского языка Alfaschool Альфонсо Торелло нашли в столице. Мужчина погиб при загадочных обстоятельствах, сообщает «МК».
Тело 53-летнего Торелло нашли сегодня около 0:20 возле дома на 2-й улице Синичкина. Там итальянец проживал, по этому же адресу зарегистрированы его курсы.
«Основные версии случившегося — самоубийство либо несчастный случай, однако проверяются и другие предположения», — пишет «МК».
Торелло называл себя профессором и выпускником нескольких итальянских вузов. В Москве он работал несколько лет, основал школу с личной методикой преподавания. Торелло активно поддерживал специальную военную операцию на Украине.