Вскрывала болгаркой сейф: мошенники довели московскую школьницу до пожара

Шокирующий случай произошел на улице Коненкова в Москве: 16-летняя девочка, действуя по указке телефонных мошенников, устроила пожар в квартире, пытаясь вскрыть родительский сейф болгаркой. Подросток госпитализирован.

Как сообщает Прокуратура Москвы, афера началась с обычного звонка. Неизвестный сообщил девочке о посылке и попросил продиктовать код из СМС. Получив доступ к ее данным, мошенники перезвонили уже под видом "правоохранителей".

Угрожая привлечь родителей к уголовной ответственности, аферисты приказали школьнице вернуться домой и установить на телефон приложение для видеоконференций. С этого момента все ее действия контролировались по видеосвязи.

"В ходе видеообщения злоумышленники контролировали все действия ребенка", — подчеркнули в ведомстве.

Сначала девочка нашла и передала мошенникам информацию о 105 тысячах рублей, которые были в доме. Затем, обнаружив закрытый сейф, она получила новое жуткое указание: пойти в магазин, купить болгарку и вскрыть его.

"Вернувшись домой, несовершеннолетняя начала спиливать петлю от сейфа, после чего произошло возгорание", — говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств покушения на мошенничество. Ведомство настоятельно призывает родителей поговорить с детьми и объяснить им, что сотрудники правоохранительных органов никогда не будут давать подобные указания по телефону.