Турция экстрадировала из ОАЭ наркобарона Дона Вито

Турция экстрадировала из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) главаря международной преступной группировки CHROOKE Абдуллу Альпа Устуна, известного по прозвищу Дон Вито. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, его слова приводит агентство Нaberler.

По его словам, Устуна разыскивали по линии Интерпола по так называемому «красному бюллетеню» за отмывание денег, полученных в результате торговли наркотиками, и создание преступной организации.

«Кроме того, в рамках того же расследования был задержан и экстрадирован в Турцию ответственный за финансовые операции в организации - Гасан Лала», — уточнил Ерликая.

В конце августа Россия депортировала троих особо опасных турецких преступников. Все трое были задержаны в Сочи благодаря совместным усилиям Интерпола, ФСБ, полиции и Росгвардии. Один из задержанных является лидером одной из самых влиятельных турецких ОПГ и обвиняется в ряде преступлений, включая незаконный оборот оружия и наркотиков.