Уголовники ворвались в дом петербуржцев и избили битой семью

Полиция Всеволожского района Ленинградской области задержала двоих ранее судимых мужчин по подозрению в жестоком нападении на семью в поселке Янино. Конфликт, начавшийся с брошенной во двор петарды, закончился избиением и госпитализацией.

Как сообщает ГУ МВД по региону, инцидент произошел в ночь на 10 октября. Двое неизвестных бросили петарду на территорию частного дома на улице Генерала Антонова. Когда хозяин дома вместе с зятем вышли на улицу, чтобы сделать замечание хулиганам, те в ответ стали угрожать электрошокером, а затем избили 23-летнего зятя бейсбольной битой.

Далее в конфликт вмешались родственники нападавших, которые применили газовый баллончик, после чего вся компания скрылась в соседнем доме на Виноградной улице.

В результате нападения молодой человек был госпитализирован с травмой головы и ушибами, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых — 23-летнего жителя Петербурга и его 25-летнего приятеля из Янино. Оба имеют судимости, причем младший из задержанных привлекался к уголовной ответственности уже 8 раз за кражи и грабежи.

Бейсбольная бита изъята. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемые задержаны.