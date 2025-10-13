Дело о подготовке покушения на Симоньян передадут в прокуратуру

Уголовное дело о подготовке покушения на главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян будет направлено в суд в течение месяца. Об этом сообщил РИА Новости участник судебного процесса.

© Газета.Ru

По данным собеседника агентства, следствие передаст материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения до 7 ноября — даты, до которой продлен срок содержания под стражей обвиняемых. После утверждения обвинения дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. 11 октября Главное следственное управление СК РФ завершило расследование в отношении участников террористической группировки "Параграф-88".

Им инкриминируют нападения на иностранцев и подготовку покушения на Симоньян по заданию Службы безопасности Украины. Летом 2023 года в Федеральной службе безопасности РФ сообщили, что сотрудники ведомства вместе с правоохранителями и следователями предотвратили попытки украинских специальных служб организовать покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые проводили разведку по адресам работы и проживания журналисток.

Известно, что у взятых под стражу людей изъяли автомат Калашникова с патронами, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники. По словам самих злоумышленников, они готовили нападение по заданию Службы безопасности Украины, которая обещала предоставить вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждую журналистку. В рамках возбужденного уголовного дела арестовали семерых человек.