«Все исчезло»: десятки человек погибли при взрыве на военном заводе

Как минимум девятнадцать человек пропали без вести и предположительно погибли в результате мощного взрыва на военном заводе в Теннесси. По словам властей и местных жителей, мощный взрыв прогремел на заводе по производству взрывчатых веществ в сельской местности штата Теннесси в пятницу утром, вызвав грохот в домах, расположенных за много миль от места происшествия. На месте трагедии работают экстренные службы.

На пресс-конференции в пятницу днем шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса попросили описать место происшествия: “Описывать нечего. Все исчезло”. Он добавил, что взрыв стал “одной из самых разрушительных ситуаций, с которыми я сталкивался в своей карьере”.

Инцидент произошел в компании Accurate Energy Systems недалеко от города Бакснорт, примерно в 60 милях к юго-западу от Нэшвилла, сообщили в офисе шерифа округа Хикман. Власти в посте в социальных сетях призвали людей избегать этого района, чтобы дать возможность спасателям выполнить свою работу.

Дальнейшие взрывы поначалу удерживали спасателей на некотором расстоянии, сообщил агентству Associated Press по телефону Дэвид Стюарт, старший врач скорой помощи округа Хикман.

Некоторое время спустя, в пятницу утром, доступ был обеспечен, и службы экстренного реагирования и эксперты по взрывчатым веществам начали разбирать завалы в поисках пострадавших и пытались определить причину взрыва, пишет The Guardian.

В результате взрыва были жертвы и раненые, но агентство по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси рано утром в пятницу днем еще не сообщало никаких цифр, поскольку министерство здравоохранения штата не подтвердило их, сообщила по телефону пресс-секретарь Кристин Коултер.

“Мы можем подтвердить, что у нас действительно есть погибшие”, - сказал шериф Дэвис.

На пресс-конференции в пятницу Крис Дэвис сказал: “Мы не уведомили все семьи. Мы все еще связываемся с семьями. Это серьезная ситуация”.

Далее он сказал: “Это ад. Это ад для нас. Это ад для всех, кто в этом замешан. Я могу сказать вам прямо от себя, что в этом замешаны три семьи, с которыми я очень близок”.

Далее Дэвис призвал жителей сообщать правоохранительным органам о любых незнакомых обломках, которые они могут обнаружить на своей территории, сказав: “Это то, что нам нужно найти, и потому что в нем может содержаться информация, необходимая нам для расследования”.

Компания Accurate Energy Systems, которая производит и испытывает взрывчатые вещества и базируется в соседнем Макьюэне, не ответила на телефонное сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию в пятницу утром. Причина взрыва пока неизвестна.

В электронном письме Associated Press мэр Макьюэна Брэд Рейчфорд сказал: “Это трагедия для нашего сообщества”.

На видео с места происшествия видно поле с горящими обломками и поднимающимся в воздух дымом. Телеканал WTVF в Нэшвилле транслировал изображения обломков, разбросанных по всему участку, и поврежденных автомобилей на парковке. Новостной канал сообщил, что получил звонки от местных жителей, которые почувствовали сильный взрыв.

Жители Лобелвилля, расположенного более чем в 20 минутах езды от завода-изготовителя, рассказали, что почувствовали, как содрогнулись их дома, а некоторые люди запечатлели громкий грохот взрыва на свои домашние камеры.

Взрыв пробудил Джентри Стовера ото сна.

“Я подумал, что дом рухнул вместе со мной”, - рассказал он агентству AP по телефону. “Я живу очень близко к Точному, и примерно через 30 секунд после того, как проснулся, я понял, что это должно было быть именно так”.

Губернатор Теннесси Билл Ли отреагировал на пятничный взрыв: “Мы следим за текущей ситуацией в округе Хикман, и государственные учреждения реагируют на это в партнерстве сотрудничает с местными и федеральными агентствами. Мы просим жителей Теннесси присоединиться к нам в молитве за семьи, пострадавшие в результате этого трагического инцидента”.

По состоянию на вечер пятницы власти все еще пытались связаться с некоторыми ближайшими родственниками тех сотрудников, которые, как полагают, находились внутри здания в момент взрыва, сообщил CNN источник в правоохранительных органах.

В рамках продолжающихся усилий по установлению того, какие сотрудники компании могли быть среди жертв, источник сообщил, что власти также проводят анализ записей с близлежащих вышек сотовой связи. Сложный процесс включает в себя сравнение номеров сотовых телефонов сотрудников с регистрационными данными местных вышек сотовой связи, что помогает точно определить географическое местоположение устройства в момент взрыва.

“Мы работаем для наших людей и хотим заботиться о наших семьях, - сказал взволнованный шериф Крис Дэвис. - Я понимаю, что некоторые семьи злятся. Я понимаю, что некоторые люди расстраиваются. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы справиться с этим”.

Дэвис сказал, что следователи из нескольких ведомств оказывают помощь в ликвидации последствий, но пока не установили, что стало причиной взрыва. ФБР будет оказывать содействие.

“Вижу ли я краткосрочное объяснение? Нет. Я вижу, что мы пробудем здесь много дней? Да, я вижу это”, - сказал он.

Компания, специализирующаяся на производстве взрывчатых веществ военного назначения, расположена примерно в часе езды к юго-западу от Нэшвилла, штат Теннесси, на границе округов Хикман и Хамфрис, сообщили CNN в офисе шерифа округа Хамфрис. На странице компании в социальной сети говорится, что она производит “различные бризантные взрывчатые вещества и специальные продукты для Министерства обороны США и промышленных рынков США”. В прошлом месяце Министерство обороны США заключило с Accurate Energy Systems контракт почти на 120 миллионов долларов “на закупку тротила”.

Мэр округа Хикман Джим Бейтс сказал, что на объекте работает около 80 сотрудников, но неясно, сколько из них находилось в здании, когда произошел взрыв. Бейтс сказал, что одно здание на стройплощадке было полностью разрушено. “Это довольно разрушительное зрелище”, - констатировал Бейтс.

“Это будет расследование, которое, вероятно, продлится несколько дней, - пообещал мэр. - На этом предприятии производят не только военную продукцию, но и взрывчатку для дорожных работ и тому подобное”.

Для оказания помощи в расследовании были направлены многочисленные силы правоохранительных органов со всего Теннесси, в том числе федеральные агенты и подразделение специального назначения дорожного патруля штата Теннесси, сообщил CNN знакомый источник. По словам официальных лиц, в пятницу на месте происшествия находилось более 300 сотрудников экстренных служб.

Расследование ведут офис шерифа округа Хикман, офис шерифа округа Хамфрис и Бюро по контролю алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

По словам этого человека, относительно удаленный район, как правило, патрулируется небольшими подразделениями правоохранительных органов, что побудило другие агентства привлечь добровольные ресурсы для оказания поддержки.

По сообщениям СМИ, десять лет назад на заводе произошел еще один взрыв, в результате которого погиб рабочий, и, согласно федеральным данным, на него были наложены штрафы за нарушение правил техники безопасности.

В апреле 2014 года во время взрыва на заводе погиб один человек и еще четверо получили ранения, сообщает WSMV, филиал CNN. Взрыв, прогремевший в задней части здания, где хранились боеприпасы для дробовика, причинил значительный ущерб. В то время власти заявляли, что несколько компаний работали на территории Accurate Energy Systems, но взрыв произошел на территории, обслуживаемой Rio Ammunition.

Спустя годы, согласно отчетам Управления по безопасности и гигиене труда, Accurate Energy Systems была оштрафована на 7200 долларов после того, как в ходе проверки в 2019 году были выявлены нарушения стандартов, связанных, среди прочего, с использованием средств индивидуальной защиты, воздействием на сотрудников загрязняющих веществ и обучением сотрудников опасностям безопасности.

Записи показывают, что компания оспорила нарушения и в конечном итоге пришла к официальному урегулированию. Дополнительные подробности о проверке и ее выводах были доступны не сразу, и неясно, проводились ли на заводе в последнее время какие-либо проверки в области охраны труда или техники безопасности.

За последние девять лет компания Accurate Energy Systems представила в OSHA ежегодные отчеты о травмах, в которых указано, что в общей сложности было зафиксировано 46 производственных травм, но ни одного случая смерти на производстве, начиная с 2016 года, самого раннего из доступных данных. В 2024 году, по последним имеющимся данным, компания сообщила о пяти травмах и одном заболевании.

В 2021 году бывший сотрудник подал в суд и заявил, что его уволили ненадлежащим образом после того, как его обвинили в пожаре, вспыхнувшем на предприятии в прошлом году. Компания оспорила это требование, и после медиации иск был отклонен.