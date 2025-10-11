Несовершеннолетнюю заподозрили в госизмене и отправили в СИЗО в Орле

РИА Новости: в Орле девушку арестовали за госизмену в несовершеннолетнем возрасте
Суд в Орле отправил в СИЗО девушку по делу о госизмене, на момент совершения которой она была ещё несовершеннолетней.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«На момент совершения вменяемого ей следствием преступления она была несовершеннолетней», — передаёт агентство.
Подробности дела не раскрываются в связи с секретностью содержания его материалов.
