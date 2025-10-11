Несовершеннолетнюю заподозрили в госизмене и отправили в СИЗО в Орле

Суд в Орле отправил в СИЗО девушку по делу о госизмене, на момент совершения которой она была ещё несовершеннолетней.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«На момент совершения вменяемого ей следствием преступления она была несовершеннолетней», — передаёт агентство.

Подробности дела не раскрываются в связи с секретностью содержания его материалов.

Ранее житель Севастополя был задержан по подозрению в госизмене за сбор данных о ПВО.

Также сообщалось, что Новгородский областной суд приговорил 39-летнего местного жителя за госизмену к 15 годам лишения свободы.