Спецпредставителя губернатора Петербурга Никитину отправили в СИЗО

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО главу петербургского Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По информации ведомства, Никитину обвиняют в преступлении, совершённом по статье о легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления.

Ранее в Кировский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело против бывшего заместителя начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Сергея Теры о мошенничестве с жилищными субсидиями.