У бывшего главного кадровика Минобороны нашли серебряные погоны

Серебряные погоны стоимостью более 180 тысяч рублей изъяли при обысках у бывшего начальника управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах уточняется, что во время следственных действий у Кузнецова нашли и изъяли погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей. Кроме того, у него обнаружили коллекцию из более 80 серебряных монет. Среди них — наборы из Танзании и Казахстана.