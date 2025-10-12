Суд продлил арест генералу Кузнецову до декабря

Военный суд в Москве продлил арест бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алексей Першин.

«Суд продлил срок содержания под стражей генералу Кузнецову до начала декабря», — сообщил он.

Арест на тот же срок продлен и предпринимателю Леве Мартиросяну, которого следствие считает взяткодателем.

Чем известен задержанный главный кадровик МО РФ Кузнецов

По версии следствия, он получил участок и здание в обмен на помощь в решении вопросов в интересах бизнесмена. Первоначально сумма взятки оценивалась в 30,5 млн рублей, позже — в 80 млн. Оба фигуранта находятся под арестом с мая 2024 года.

При обыске в доме Кузнецова нашли 100 млн рублей, золотые монеты и предметы роскоши. За получение взятки в особо крупном размере ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Особо крупная взятка начинается от миллиона рублей. По версии следствия, подозреваемый получил ее в 2021 – 2023 годах, когда возглавлял Восьмое управление в Генштабе.

Ранее бывшего сотрудника института Минобороны осудили за взяточничество.