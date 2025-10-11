Пенсионер получил ранения в результате атаки БПЛА в Волгограде

Мужчина пенсионного возраста получил ранения в результате массированной атаки БПЛА в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, у него зафиксированы ранения осколками оконного стекла, мужчине оказывается медицинская помощь. Также, отметил глава региона, в трёх многоэтажках города и зданиях школы и детского сада были частично выбиты стёкла.

«На месте падения обломков работают профильные службы. Даны поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир», — говорится в Telegram-канале администрации региона.

Днём ранее в Ростовской области нашли неразорвавшийся БПЛА, жителей домов эвакуировали.