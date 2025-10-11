На взорвавшемся заводе в США производили кумулятивные заряды для ВСУ

На предприятии Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси, где в пятницу произошел взрыв, занимались производством кумулятивных зарядов, которые, по данным украинских СМИ, используются Вооруженными силами Украины. Как сообщили местные власти, в результате инцидента имеются погибшие и пропавшие без вести.

Согласно информации на сайте компании, среди её продукции значатся кумулятивные заряды модели M2A4, предназначенные для пробивания железобетона, броневых плит и других материалов. Отмечается, что ВСУ применяют эти заряды в том числе в качестве боевой части для тяжелых беспилотников.

Компания Accurate Energetic Systems, основанная в 1980 году, специализируется на разработке, производстве и хранении взрывчатых веществ для оборонной, аэрокосмической и коммерческой отраслей.

