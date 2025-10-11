Стало известно о погибшем в результате пожара в Сосновоборске

В результате пожара в пятиэтажном доме в Сосновоборске Краснодарского края погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как стало известно, пожар начался в одной из квартир, а затем огонь перебросился на крышу. «Погиб один человек, еще двое пострадали», — говорится в сообщении. Уточняется, что еще 200 человек успели эвакуироваться.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники МЧС — 41 пожарный и 11 единиц техники. Пострадавших госпитализировали, у них диагностировали отравление угарным газом.

О пожаре в пятиэтажном жилом доме стало известно в ночь на 11 октября. Его общая площадь составляет около 2 000 квадратных метров.