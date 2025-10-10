Названа версия пропажи ушедшей в поход семьи

Почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников назвал возможную причину пропажи семьи Усольцевых, которые ушли в поход к горе Буратинка в Красноярском крае и не вернулись. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По мнению Татарникова, семья могла утонуть в болоте. Как объяснил охотник, именно болота являются самой коварной частью в подобной местности.

«Скорее всего, они могли попасть в трясину, и их никогда не найдут. Ушли с концами. Это самая злая вещь там <...> болота. Трясина — это дело опасное, провалился — уже никто не поможет. А если будут вытаскивать — сами тоже утонут», — объяснил он.

Напомним, что Усольцевы полным составом ушли в горы 28 сентября — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина, пятилетняя дочь Арина и собака породы корги по кличке Лада. В тот же день они перестали выходить на связь.