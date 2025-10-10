Экс-министр попался на краже продуктов из магазина

В магазине задержали бывшего чиновника, имеющего долги, за воровство. Александр Фенев, в прошлом руководивший министерством энергетики и ЖКХ Пермского края, несколько лет назад был известен крупной задолженностью по коммунальным платежам.

© Московский Комсомолец

По данным источников URA.RU, схема была следующей: Фенев набирал товары с полок, складывал в сумки, после чего забирал предварительно оформленный заказ, оплачивая только его. Подобные действия экс-министра носили систематический характер. Сейчас решается вопрос о начале уголовного преследования. В отношении бывшего высокопоставленного чиновника может быть возбуждено уголовное дело, предусматривающее лишение свободы на срок до двух лет.

В Новотроицке задержали чиновника, подозреваемого в краже шпал

Фенев ушел из министерства в 2013 году. Уже тогда имелась информация о долговых обязательствах Фенева перед службой судебных приставов. Спустя десятилетие стало известно о его долге в размере 418 тысяч рублей перед товариществом собственников жилья за коммунальные услуги.