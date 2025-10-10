Несколько человек погибли в результате взрыва на заводе по производству взрывчатых веществ в американском штате Теннеси. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Хамфриса Криса Дэвиса.

Уточняется, что взрыв прогремел на заводе Accurate Energetic Systems недалеко от города Бакснорт, который находится примерно в 97 километрах к юго-западу от Нэшвилла в США. Предприятие специализируется на производстве различных взрывчатых веществ для Пентагона и промышленных рынков. Причина произошедшего неизвестна.

Хамфрис назвал взрыв «очень разрушительным». По его словам, он «охватил целое здание».

«Мы можем подтвердить, что у нас есть погибшие», — сказал шериф, отметив, что речь идет «о нескольких погибших и пропавших без вести».

По предварительным данным, минимум 13 человек числятся пропавшими без вести. На месте работают экстренные службы, но попасть на территорию завода они смогли не сразу из-за продолжающихся взрывов.