В Подмосковье трое зацеперов пострадали при подъеме на электричку

В Московской области подростки попали в больницу после попытки подняться на электричку. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в Наро-Фоминске. По данным Telegram-канала, два 14-летних юноши и их сверстница хотели прокатиться на электричке, но, во время подъема они получили травмы.

Один из молодых людей не выжил, школьнице оторвало руку.

«Третьему парню оказывается помощь, выживет ли он – неизвестно», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Известно, что подростки учились в одной школе.

Ситуация повлияла на график движения транспорта. Состав задержали, обратную электричку отменили.

До этого в Подмосковье подростки-зацеперы бросили друга, решив, что он не выжил после поездки. Они никому не рассказали о произошедшем, а спустя три дня полицейский обнаружил пострадавшего в овраге. Состояние юноши оценили как тяжелое и направили в реанимацию.