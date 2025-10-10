Москвичи продали две квартиры, чтобы открыть каннабис-ферму в Таиланде

Пара из России отправилась в Таиланд, чтобы продавать наркотики, и попала в местную тюрьму. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, жители Москвы Юлия и Степан решили уехать в Таиланд, где планировали зарабатывать деньги с помощью продажи марихуаны, которая в стране легализована.

Чтобы переехать, «бизнесмены» продали две квартиры в России и устремились в Таиланд, где планировали создать свою ферму. Однако прежде, чем открыть «дело», сами попробовали наркотик.

В последствии у пары развилась зависимость и проблемы с психикой, вызванные веществом. Так, Юлия якобы стала представляться окружающим дальней родственницей династии Романовых. Степан стал красть товары из магазинов, за что его отправили в тюрьму.

Сейчас пара находится за решеткой. Мужчина избивает людей, в том числе и сотруднику консульства, который хотел помочь ему и Юлии оформить документы.