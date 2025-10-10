Строительные леса обрушились у здания Научного центра РАМН в Москве

Строительные леса обрушились у здания Научного центра РАМН на улице Москворечье в столице, сообщает Агентство "Москва".

На месте происшествия работают оперативные службы. Их представитель заявил ТАСС, что всего пострадали пять человек. Троих достали из-под завалов, их осматривают медики.

Ранее бетонные плиты обрушились в столичной школе на Знаменской улице. В результате инцидента погибли два строителя.

Рабочий погиб при падении с 14-го этажа стройки на северо-западе Москвы

После произошедшего правоохранители организовали проверку по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. В свою очередь, СК возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.