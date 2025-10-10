В Заполярье завели дело об убийстве после пропажи подростка из социального центра

После пропажи 15-летнего подростка из центра социального обслуживания в Мончегорске возбуждено уголовное дело, сообщает телеграм-канал следственного управления СК РФ по Мурманской области.

© телеграм-канал "СУ СК России по Мурманской области"

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", – уточнила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в начале октября несовершеннолетний подросток 2010 года рождения самостоятельно покинул Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения и ушел в неизвестном направлении.

Его местонахождение неизвестно, ведутся поиски.

