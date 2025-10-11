Россиянин порезал собутыльника ножом и изнасиловал его жену

Мужчина пришел в гости и устроил поножовщину из-за спора с хозяином квартиры под Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области.

Все произошло 9 октября в квартире одного из домов на Молодежном бульваре в Киришах. На месте преступления обнаружили 50-летнего хозяина с ножевым ранением живота. Пострадавшего доставили в больницу и поместили в реанимацию, но спасти не смогли.

Подозреваемого задержали в его доме в поселке Пчевжа. Оказалось, что в день инцидента 39-летний мужчина находился в гостях у потерпевшего. Во время застолья, на котором присутствовала 48-летняя супруга хозяина квартиры, возник конфликт, переросший в драку.

Россиянин изнасиловал 10-летнюю дочь сожительницы

В ходе потасовки гость ударил жертву ножом и, пока раненый лежал на полу, изнасиловал его жену. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.