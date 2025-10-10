Из водоема в Ленобласти достали автомобиль с трупом в салоне

В Кингисеппском районе на западе Ленинградской области спасатели извлекли из водоема автомобиль с телом водителя внутри. По предварительным данным, он стал жертвой ДТП.

© Российская Газета

Как сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти, 9 октября к ним поступило сообщение о том, что автомобиль ВАЗ, которым управлял мужчина, съехал в карьер Фосфорит.

На место происшествия выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда из другого района Ленобласти. При помощи водолазного снаряжения и тяжелой техники автомобиль был извлечен из воды.

"В нем было обнаружено тело водителя, которое передали сотрудникам полиции", - отметили в аварийно-спасательной службе.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти восстановили картину смертельной аварии в Кингисеппском районе. Там уточнили, что трагедия произошла еще 8 октября около 15:30 мск.

На грунтовой дороге вблизи 85-го километра автодороги "Лужицы - Первое мая" 68-летний пенсионер, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2114, не справился с управлением во время разворота и совершил съезд в карьер с водой.