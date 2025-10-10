К поискам Усольцевых подключились экстрасенсы

Поисками семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярской тайге, занимаются не только спасатели и следователи, но и экстрасенсы.

© Московский Комсомолец

В соцсетях эзотерики рисуют противоречивую картину. Одни видят, что все погибли. Другие утверждают, что семья жива и укрылась в пещере. При этом многие сходятся в одном: искать нужно рядом с водой, у подножий скал и в низинах, в пределах нескольких километров от точки, где Усольцевы оставили машину. Почти все подчеркивают фактор падения, тумана и паники в первые часы.

Мы прочитали комментарии в группе, где тысячи медиумов обсуждают судьбу пропавших. Часть утверждений напрямую противоречит друг другу - от «все живы» до «никого нет в живых».

Идет вторая неделя масштабных поисков семьи Усольцевых в Красноярской тайге.

Тысячи ясновидящих следят за развитием событием и высказывают свое мнение в соцсетях.

По мнению большинства экстрасенсов, они видят рядом с Усольцевыми воду и камень. Советуют искать семью у русла рек, родников, болот, низины, подножья скал. Некоторые комментаторы настаивают на пещере или избушке. Кто-то утверждает, что они укрылись в домиках золотодобытчиков и лесных просеках. Встречается версия про «болотистую ловушку». Якобы, один из членов семьи мог увязнуть, остальные пытались вытянуть и их засосало.

Что касается вопроса, в какой момент семья могла сойти с тропы, ряд предсказателей утверждает, что критическое событие произошло в первые часы. Причиной тому явились туман, нестабильная поверхность под ногами, повлияла резкая смена погоды. Другие говорят о постепенном истощении людей и блуждании по кругу, когда страх гнал семью с места на место.

О том, что сейчас с потерявшимися, тут разброс максимальный. Одни уверяют, что все погибли и лежат в разных местах, недалеко ушли. Другие настаивают, что все живы, но девочка крайне слаба, находится в критическом состоянии. Либо наоборот - остается надежда именно по ребёнку.

Обсуждаются и семейные отношения Усольцевых. Часть эзотериков видит «напряжение, конфликт, подавление» со стороны мужчины. Женщину называют жертвой или перфекционисткой. Другие, наоборот, подчеркивают: семья держится вместе, конфликта не видят. Кто-то говорит о панике и ссоре между супругами в момент, когда поняли, что заблудились. Допускают версию угрозы от дикого животного. И абсолютно все соглашаются: присутствует страх, утомление, попытка мужчины искать помощь.

Чем все закончится? Тут прогнозы разнятся. Самые оптимистичные - Усольцевых найдут в ближайшие 14 часов - три дня - неделю. Называют точные даты - 16-17 октября. При неудаче, после 25 октября смысла искать меньше. Другие сходятся во мнении, что все разрешиться только весной.

Общий совет от провидцев: концентрировать поиски у воды и под склонами, проверять пещеры-укрытия, низины, болота и просеки, держать радиус 3-5 км от стоянки машины.

- В таких ситуациях родные пропавших уязвимы, хватаются за любую соломинку, могут повестись на прогнозы экстрасенсов, - объясняет один из волонтеров, который работает на месте. - Некоторые экстрасенсы отправляют в личные сообщения родным и волонтёрам свои планы, рисуют карты, указывают точки, советуют, куда нужно идти прямо сейчас. Ясновидящие могут предложить дистанционно провести диагностику местности, нарисовать карту, указать энергетические векторы. Или за деньги провести ритуалы. Это типичная картина для резонансной истории. Иногда волонтеры рассматривают их версии. Если есть смысл, включат в план поиска.

А вот представители «ЛизаАлерт» подчёркивают: ни одного подтверждённого случая, когда «видение» помогло найти человека, у отряда нет. С гадалками они официально не сотрудничают. На своей странице в соцсетях объясняют почему.

Во-первых, на поисках применяют только проверенные методики с понятным принципом действия и прогнозируемым результатом.

Во-вторых, ответы экстрасенсов обычно либо пересказывают очевидные версии (лес, деревья, «лежит под сосной», «рядом вода»), либо представляют собой банальное угадывание. Кто-то попадает в точку, кто-то нет, что нельзя считать достоверной информацией.

В-третьих, проверка таких подсказок отнимает время и силы добровольцев, которых всегда не хватает. Вместо сомнительных гипотез ресурсы направляют на рабочие версии с обоснованием.