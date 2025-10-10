Задержана спецпредставитель губернатора Петербурга

Спецпредставитель губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Елена Никитина задержана в Северной столице. Об этом пишет издание MR7 со ссылкой на источники.

По их данным, задержанная может являться фигурантом дела о растратах.

Как уточняет ТАСС, Никитину уже доставили в Москву, где ей изберут меру пресечения. Следственные действия продолжаются.

Официальных комментариев по данному делу пока не было.

