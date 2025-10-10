В Уфе 34-летний мужчина, выбросивший из окна четвёртого этажа трёхлетнюю дочь, показывал на суде неприличные жесты и гримасничал. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Суд арестовал мужчину на два месяца. В содеянном он не раскаялся. Во время заседания обвиняемый корчил рожи, дергался и показывал неприличные жесты. Согласно экспертизе, в крови мужчины не были найдены ни запрещённые вещества, ни алкоголь.

Инцидент произошел 9 октября в республиканской столице. Оставшийся присматривать за трёхлетней дочерью отец по неизвестной причине выбросил ребёнка из окна четвертого этажа. Девочку доставили в больницу и экстренно прооперировали, она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Ранее россиянин выбросил годовалую дочь с пятого этажа и избежал колонии.