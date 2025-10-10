Пьяный мужчина с отверткой напал на пассажира в автобусе в Москве

Житель столицы, находившийся в нетрезвом виде в салоне автобуса, угрожал пассажиру транспортного средства убийством. Он достал отвертку и напал на мужчину. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— Установлено, что злоумышленник в салоне автобуса, предположительно, в состоянии опьянения в ходе внезапно возникшего конфликта стал угрожать одному из пассажиров убийством, держа в руках предмет, схожий с отверткой, — рассказали на сайте ведомства.

Потерпевший сообщил о случившемся в полицию. Правоохранители задержали агрессивного москвича на Шипиловской улице. В его отношении возбудили уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Он также обязан вести себя надлежащим образом и не нарушать общественный порядок.

В середине марта другой инцидент между пассажирами автобуса в Балашихе. Один из мужчин в ходе конфликта выстрелил в своего оппонента из сигнального пистолета. Пострадавшего доставили в больницу, а правонарушителя задержали. Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего.