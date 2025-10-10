В результате землетрясения на Филиппинах погибли два человека

Возле побережья Филиппин сегодня было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр неподалеку от города Манай в провинции Восточный Давао (остров Минданао).

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин выпустил предупреждение о цунами, сообщив о возможности возникновения опасных волн (до 3 метров высотой) на побережьях, расположенных в пределах 300 километров от эпицентра. Спустя несколько часов Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил, что угроза миновала.

В результате землетрясения погибли два человека. Большую опасность представляла паника, возникшая в тот момент. На видео, опубликованных в соцсетях, можно заметить, как дети в панике выбегают из классов, взрослые люди на улицах приседают и встают на четвереньки.

Некоторые здания получили повреждения. В стенах появились трещины, в том числе в международном аэропорту города Давао.

Как заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос, власти оценивают масштабы ущерба. Вооруженные силы направили группы реагирования на стихийные бедствия в регион Давао.

"Президент Маркос-младший отдал приказ оказать помощь нашим соотечественникам, пострадавшим от землетрясения в Давао. Поэтому наши войска немедленно были развернуты", - заявили в армии.

Новое землетрясение произошло всего через десять дней после разрушительного землетрясения магнитудой 6,9 на острове Себу, в результате которого погиб 71 человек, сотни получили ранения, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома. В этом районе до сих пор ощущаются афтершоки.

Стоит отметить, что Филиппины расположены в тихоокеанском "Огненном кольце" и ежегодно переживают более 800 землетрясений. Кроме того, за последний месяц на островное государство обрушились два тайфуна.