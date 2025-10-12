Суд заключил под стражу начальницу судебных приставов

Басманный суд Москвы арестовал руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Курганской области Ирину Уварову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уварова пробудет под стражей до 7 декабря. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Руководителей управления ФССП российского региона задержали в Москве

Об аресте Уваровой ходатайствовало следствие, мотивируя это тем, что она может повлиять на свидетелей, склонив их к даче ложных показаний, и скрыться от органов предварительного следствия и суда.

В свою очередь, защита просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста по месту жительства, подчеркивая, что это приведет к более быстрому расследованию обстоятельств уголовного дела.

Уварова и ее заместитель Дмитрий Леонов были задержаны 8 октября.