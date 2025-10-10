Россиянка убила свою мать, устав за ней ухаживать

В городе Бор Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту убийства, жертвой которого стала 85-летняя местная жительница. По данным следствия, преступление совершила её 52-летняя дочь.

Трагедия произошла в октябре текущего года в одном из домов по улице Калинина.

Согласно данным следствия, обвиняемая нанесла смертельные травмы своей престарелой матери. Пенсионерка скончалась на месте от асфиксии. На основании собранных материалов следователем следственного отдела по городу Бор СУ СК России по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»).

В настоящее время подозреваемая задержана. Суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал для 52-летней женщины строгую меру пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на всестороннее установление обстоятельств произошедшего, включая мотивы преступления. Продолжается работа по сбору и закреплению неопровержимой доказательственной базы для последующего направления уголовного дела в суд.