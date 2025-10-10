В деле об убийстве архитектора Супоницкого в Петербурге появились новые детали

Предполагаемый убийца архитектора Александра Супоницкого Константин Козырев, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, отправил бывшей жене прощальное смс, после чего покончил жизнь самоубийством.

По словам экс-супруги, с которой Козырев проживал, утром в день убийства он прислал ей смс.

«Сегодня придут с обыском, - написал он в сообщении. - Прости меня за все».

Также предполагаемый убийца пишет, что «по-другому не мог». Собеседник агентства рассказал, что после получения смс женщина стала звонить бывшему супругу, но не дозвонилась.

В доме на Кременчугской улице 73-летний Супоницкий, по предварительным данным, вышел провожать дочь в школу. У лифта он встретил соседа - тот из карабина застрелил мужчину. Далее Козырев спустился в свое жилище и свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело.

Приоритетной среди версий следствия является конфликт на почве финансовых взаимоотношений. 49-летний фигурант, по предварительным данным, следил за распорядком жизни потерпевшего и снял комнату в квартире в том же доме.