Таксист изнасиловал и убил студентку после отказа в сексуальном удовлетворении

В Одессе вынесен обвинительный приговор по резонансному уголовному делу об убийстве студентки. Суд признал 25-летнего таксиста виновным в изнасиловании, разбойном нападении и умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщают украинские СМИ.

Как установило следствие, в мае 2017 года преступник подвозил несовершеннолетнюю Татьяну Маснюк. Довезя девушку до пункта назначения, он узнал, что у неё нет денег для оплаты поездки, после чего предложил ей «рассчитаться» сексуальными услугами. Получив отказ, мужчина силой затащил пассажирку обратно в автомобиль, вывез за город, где совершил изнасилование, а затем убил. В попытке скрыть следы преступления он поджёг тело.

После исчезновения студентки в городе были организованы масштабные поиски, в которых участвовали волонтёры и правоохранители. Подозреваемый был задержан через несколько дней при попытке снять деньги с банковской карты жертвы.

На суде преступник пытался изменить ход событий, заявляя о добровольном характере отношений, однако суд принял во внимание доказательства, собранные следствием. Экспертизы подтвердили факт насильственных действий и убийства.

Потерпевшей стороной по делу проходил отец погибшей, который на момент совершения преступления являлся военнослужащим ВСУ.