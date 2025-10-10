В Москве сняли на видео пинающих рюкзаки службы доставки курьеров

Сразу несколько курьеров собрались в вечерние часы на улице для занятия необычным делом. Стоя на дороге, они принялись пинать ногами термосумки службы доставки. Ситуация попала на видео, которое публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, что в данном занятии участвуют несколько человек. Все они одеты в темную одежду, слышны их крики, но что они говорят различить невозможно. О том, были ли в этот момент внутри рюкзаков заказы, ничего неизвестно.

