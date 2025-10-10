Появились улики против бывшего судьи Верховного суда России

Генпрокуратура отыскала доказательства коррупционной связи судьи Верховного суда России в отставке Виктора Момотова с отельером Андреем Марченко. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В качестве улик газета показала совместные фотографии экс-судьи и бизнесмена в разных заведениях и на отдыхе. Эти снимки представлены суду, который рассматривает иск об изъятии у Момотова и его деловых партнеров братьев Марченко 100 объектов недвижимости стоимостью 9 миллиардов рублей.

По данным Генпрокуратуры, бывший судья является теневым бенефициаром сети отелей Marton, состоящей из 40 комфортабельных комплексов. Момотов не отрицает знакомство с бизнесменом, но утверждает, что бизнес с ним не вел.

Выступающий по видео-конференц-связи из СИЗО на слушаниях в Останкинском суде Москвы Марченко заявил, что отдал судье 30 миллионов рублей в качестве благодарности за решение вопроса с оформлением земли. По его словам, у него был участок, оформленный на помощницу в аренду на 49 лет. Однако, как он считает, его незаконно забрали и ему пришлось обратиться к судье с просьбой о помощи. Момотов его успокоил, заверив, что все будет хорошо.

«Потом мы присмотрели земельку, назначили экспертизу, она насчитала 100 миллионов с лишним, нам выплатили деньги, я получил их и 30 миллионов отдал Виктору Викторовичу в благодарность», — сказал Марченко.

Марченко заявил также, что Момотов продолжает получать доход от отеля сети Marton в Краснодаре. Речь идет о гостинице Marton «Пашковский». Марченко сказал, что в месяц завозил судье наличными от 100 до 300 тысяч рублей.

Госпитализирован бывший судья Верховного суда России Момотов

В суде рассматривается иск об изъятии в доход государства 100 объектов недвижимости стоимостью 9 миллиардов рублей, владельцами которых являются Момотов и его деловые партнеры братья Марченко. Экс-судью госпитализировали, поэтому слушания проходят без него.