Мужчина с ножом ворвался в подмосковную больницу и напал на врача

Неизвестный мужчина ворвался в Лобненскую центральную городскую больницу и угрожал ножом медицинским сотрудникам и посетителям учреждения. Его действия вовремя пресекли росгвардейцы. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщили в Telegram-канале «Лобня».

— 9 октября 2025 года в Лобненской больнице произошел инцидент с участием вооруженного мужчины. Неизвестный гражданин проник на территорию медицинского учреждения с ножом, — говорится в публикации.

Предварительно, он находился под действием наркотиков. Действия мужчины пресекли сотрудники больницы, а также стражи порядка. Впоследствии мужчину передали полиции.

Правоохранители работают над установлением всех обстоятельств этого инцидента.

Корреспондент «Вечерней Москвы» отправил запрос в пресс-службу Росгвардии по Московской области. Там пообещали предоставить комментарий позднее.

