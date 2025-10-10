Серийный убийца «ижевский Раскольников» вышел на свободу

Серийный убийца Юрий Артамонов, известный как «ижевский Раскольников», который в 90-х зарубил топором пять человек, отсидел второй срок и вышел на свободу. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

Юрий Артамонов, осужденный за серию убийств в центре Ижевска, отсидел 25 лет и один месяц. После выхода из колонии он не смог найти работу и стал скитаться по городу, его видели спящим на улице.

В 1997 году одна из жертв выжила и помогла задержать 22-летнего Артамонова по фотороботу. Он был признан виновным в 21 преступлении, включая пять убийств и четыре покушения. Его приговорили к смертной казни, но позже изменили решение, и он получил 25 лет строгого режима.

Мужчина вышел по УДО в 2017 году. Однако вскоре продолжил совершать преступления: угнал велосипед и украл деньги. В результате вновь попал за решетку на 3,1 года. После освобождения Артамонов продолжает отмечаться в отделе полиции, несмотря на свой образ жизни, передает Telegram-канал.

