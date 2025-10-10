Поисковики прошли 4830 километров дорог в районе исчезновения семьи Усольцевых

Поиски супругов с дочерью, пропавших 12 дней назад в тайге Красноярского края, продолжаются. 9 октября зону операции существенно расширили в связи с пойманным специалистами сигналом мобильного телефона главы семьи - Сергея Усольцева.

Утром 10 октября главк МЧС по Красноярскому краю опубликовал очередную сводку из Партизанского района, где проводится поисковая операция.

За сутки обследовано 23 квадратных километров леса и 179 километров таежных троп. В общей сложности с начала поисков полицейские, спасатели, охотники и волонтеры прочесали более 380 квадратных километров, прошли 4830 километров лесных дорог.

Авиаразведка изучила за последние 24 часа около 428 квадратных километров.

Накануне поиски сместились в квадрат, ранее не входивший в зону операции и лежащий в другой стороне от поселка, где исчезнувшая семья оставила свой автомобиль.

Основанием для перехода в другую местность стал полученный техническими специалистами сигнал с телефона пропавших.

Сотрудники СК расследуют уголовное дело, возбужденное после исчезновения Усольцевых. Наряду с версиями, с которыми работают сыщики, СМИ и жители региона выдвигают собственные, подчас неожиданные. Охотники и эксперты по выживанию оценивают шансы семьи на спасение.