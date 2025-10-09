Стала известна личность загадочно погибшего в Таиланде россиянина

Стала известна личность загадочно погибшего в Таиланде на следующий день после дня рождения россиянина. Им оказался директор крупной судоходной компании из Волгограда Владимир Немцев. C ним простились 10 октября. Об этом пишет V1.RU.

Ранее сообщалось, что на Пхукете было найдено тело мужчина в бассейне на вилле к югу от кольца Чалонга.

Информацию о гибели россиянина подтвердили сразу несколько источников портала, знакомых с ситуацией. Родственники и друзья погибшего также подтвердили информацию о похоронах.

Подробности гибели Немцева они разглашать категорически отказались.

Полиция Пхукета сообщила, что проводит расследование по факту гибели гражданина России, обнаруженного мертвым в бассейне на вилле утром 2 октября. 58-летний россиянин и его супруга отдыхали в небольшом курортном комплексе, горничная обнаружила мужчину в бассейне около 10:00.

Искали почти неделю: россиянин погиб в Таиланде при загадочных обстоятельствах

Признаков насильственной смерти выявлено не было. Россиянин ушел из жизни на следующее утро после дня рождения.