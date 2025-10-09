Столичный ЖК остался без света

Из-за резкого скачка напряжения в поселении Десеновское в Новой Москве полностью пропало электричество. Несколько десятков жилых домов уже около двух часов остаются без света и воды. Об этом в четверг, 9 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

Местные жители неоднократно обращались в единую дежурную диспетчерскую службу, где им обещали разобраться в неполадкой в кратчайшее время и вернуться подачу электричество.

Утверждается, что из-за отключения света в лифте одного из домов застряла мать с маленьким ребенком, следует из публикации.

Десятки жилых многоэтажек из-за сбоя остались без подачи электричества и отопления в подмосковном городе Пушкино. Отключение затронуло восемь местных котельных и свыше ста домов.

Кроме того, в подмосковном Звенигороде полностью пропало электричество. Очевидцы также жаловались на плохую работу сотовой связи. Причиной неполадки стала авария на подстанции.