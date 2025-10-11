На Камчатке произошли два мощных землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья северных Курил. Об этом РИА Новости заявила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Эпицентр стихии располагался в 67 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 49 км. По словам сейсмолога, подземный толчок силой до 5 баллов могли ощутить жители Северо-Курильска.

1 октября неподалеку от города Тиакур в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. В местном сейсмологическом и метеорологическом агентстве BMKG сообщили, что эпицентр стихийного бедствия находился в море.

Его очаг залегал на глубине 163 км. 30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году. При этом Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сдвинулись не так сильно.

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил "Газете.Ru", что эти смещения все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах.